Dortmund möchte den Party-Crasher geben

Trainer Peter Stöger will mit Borussia Dortmund am Samstag (31.03.2018/18.30 Uhr) beim designierten Meister FC Bayern den Party-Crasher geben. "Mein Plan wäre das nicht, dass sie den Meistertitel gegen uns feiern" , sagte Stöger am Donnerstag.