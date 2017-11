"Ein Endspiel für mich würde ich es nicht nennen. Aber ich weiß: Als Trainer bei einem großen Verein brauchst du Siege. Und wenn die über eine längere Zeit nicht kommen, ist der Druck da. Ich weiß, es ist wichtig, dass wir gegen Schalke gewinnen - auch für meine Position."

Peter Bosz hat erkannt, dass seine Lage nach nur zwei Punkten aus fünf Spielen in der Champions League sowie fünf sieglosen Spielen in der Bundesliga in Folge sehr schwierig geworden ist. Beim Derby gegen Schalke am Samstag (25.11.2017/15:30 Uhr) steht der Trainer unter Zugzwang.

Dortmund verspielt die Führung

Auf die Frage, ob seine verunsicherte Mannschaft nun die Hilfe eines Psychologen benötige, antwortete er kühl: "Das Derby ist das Beste, was uns passieren kann. Alle wissen, wie wichtig es ist - auch für unsere Fans. " Man brauche keinen Psychologen - "sondern nur das Spiel."

Das 1:2 (1:0) gegen Tottenham Hotspur bedeutete nun auch das theoretische Aus in der Champions League. Pierre-Emerick Aubameyang traf nach 506 Minuten Mal wieder und erzielte das 1:0 (31.), doch Harry Kane (49.) und Heung-Min Son (76.) drehten das Spiel noch - und verschärften die Dortmunder Krise.

Bosz: "Die Mannschaft hatte Angst"

Enttäuschte Dortmunder Spieler nach dem 1:2 gegen Tottenham

Es ist nur sieben Wochen her, als noch alles in Ordnung war. Ein starker Saisonstart in der Bundesliga mit der annähernd optimalen Ausbeute von 19 Punkten aus sieben Spielen brachte die Tabellenführung und fünf Zähler Vorsprung auf die Bayern. "Ein anderer Meister ist möglich", dachten viele Fans nach den fünf Titeln der Bayern in Folge. Seitdem hat der BVB jedoch von den folgenden neun Pflichtspielen nur eines gewonnen - das im DFB-Pokal gegen den Drittligisten 1. FC Magdeburg.

"Wenn man so lange nicht gewinnt, dann ist das Vertrauen nicht mehr sehr groß. Das ist logisch", sagte Bosz zur Niederlage gegen Tottenham. Wieder reichte ein Gegentor, um den BVB komplett aus der Spur zu bringen. "Nach dem 1:1 hat die Mannschaft Angst gehabt noch nach vorne zu spielen." Gegen das punktgleiche APOEL Nikosia kämpft der BVB nun am letzten Spieltag der Vorrunde in einem Fernduell um Platz drei und damit um die Teilnahme am Sechzehntelfinale der Europa League.

Derby als Wende - oder kippt die Stimmung gegen Bosz?

Doch in Dortmund gelten vorerst alle Gedanken dem Spiel gegen Schalke, das sich gerade auf einem ungewohnten Höhenflug befindet und am jüngsten Spieltag am BVB in der Bundesliga-Tabelle vorbeigezogen ist. "Ich erwarte von der Mannschaft, dass sie Mut, Entschlossenheit und Leidenschaft zeigt", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

BVB-Fans mit klarer Ansage

Viele Fans auf der Südtribüne brachten ihre Erwartungshaltung mit Transparenten und Gesängen offen zum Ausdruck. Das Duell in der Krise sieht Watzke als Gelegenheit zur Stimmungswende. "In unserer schwierigen Situation liegt in diesem Derby die Chance, einen Befreiungsschlag zu landen und sich Selbstvertrauen für die kommenden Wochen zu holen", sagte er. Verliert Dortmund das Derby, könnte die Stimmung kippen - vor allem zu Lasten von Bosz.

nch/sid/dpa | Stand: 22.11.2017, 10:11