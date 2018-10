Zu bemängeln ist vor allem die fehlende Kontinuität im Spiel der Leverkusener. Über 90 Minuten zeigt die Mannschaft immer wieder gute Ansätze, die Fehlerquote ist aber noch zu zu hoch. Das räumte auch Kevin Volland ein. Die Umschaltbewegungen im Bayer-Spiel seien gegen Larnaka nicht gut gewesen seien. Seine klare Aufforderung: Alle müssen sich noch mehr einbringen.

Vorfreude bei Volland

Dem Spiel am Sonntag (07.10.2018) wird Volland sicher optimistisch entgegen sehen. In seinen neun Bundesliga-Spielen gegen die Breisgauer erzielte er sieben Tore - und hat damit gegen kein anderes Team der Liga eine so gute Quote.

Sieg würde erhoffte Ruhe bringen

" Wir werden versuchen, die Null zu halten ", kündigte Herrlich für die Partie in Freiburg an. Neue personelle Probleme hat er nach dem Spiel am Donnerstag nicht: "Alle sind gesund durchgekommen." Mit einem Sieg beim SC Freiburg würde sich jedenfalls die Bilanz der Werkself erneut verbessern - und die von Herrlich gewünschte Ruhe auch tatsächlich eintreten.

Stand: 05.10.2018, 12:05