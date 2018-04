Audio starten, abbrechen mit Escape Horn - "Der Wille war bis zum Schluss ungebrochen" Sportschau | 28.04.2018 | 01:24 Min.

Freiburg besiegelt Kölner Abstieg

Der 1. FC Köln spielt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Nach einem 2:3 (0:1) am Samstag (28.04.2018) beim SC Freiburg können sich die Rheinländer nicht mehr retten. Zwei Spieltage vor dem Saisonende ist der FC weiter Tabellenletzter.