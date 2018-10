Gäbe es nicht die Torfabrik aus Dortmund, die derzeit die Schlagzeilen beherrscht, dann wäre eigentlich Borussia Mönchengladbach die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Die Bild-Zeitung führt als Beleg dafür auch den rasant gestiegenen Marktwert der Spieler des Tabellenzweiten an. Nach den Angaben des Internetportals transfermarkt.de, das dem gleichen Verlag wie "Bild" gehört, ist dabei vor allem der Marktwert eines Spielers nach nur acht Spieltagen durch die Decke gegangen: Mittelfeldmann Florian Neuhaus, eine der Entdeckungen der Saison, wird im Bundesliga-Monopoly aktuell auf zehn Millionen Euro taxiert - im Sommer, als Neuhaus nach seiner Ausleihe aus Düsseldorf zurückkam, stand er bei gerade einmal drei Millionen Euro.

Verpflichtet haben die Gladbacher ihn im vergangenen Jahr sogar zum Nulltarif, aus der Quasi-Konkursmasse des in die Regionalliga abgestürzten TSV 1860 München. Der 21-Jährige aus Landsberg am Lech stammt, wie einige andere aktuelle Bundesliga-Stars, aus der angesehenen Nachwuchsabteilung der Löwen. Schon in Düsseldorf spielte der Offensivmann eine tragende Rolle beim Aufstieg in die Bundesliga, wobei die Rückkehr nach Mönchengladbach nach einem Jahr von vornherein eingeplant war.

Eberl über Neuhaus: "Sehr, sehr intelligenter Spieler"

Gladbachs Verantwortliche schätzen das Spielverständnis und die Übersicht des U21-Nationalspielers, der sich nach eigener Aussage viel von seinem großen Vorbild Toni Kroos abgeschaut hat. "Florian ist ein sehr, sehr intelligenter Fußball-Spieler, der weiß, wo er sich zu bewegen und wo er sich anzubieten hat“, sagt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. "Bereits bevor er den Ball hat, hat er sein Umfeld gescreent. Ich glaube, die Schnelligkeit im Kopf macht es bei ihm aus. Er hat eine gute Antizipation, das macht ihn außergewöhnlich."