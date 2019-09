Die SGS Essen hat in der Fußball-Bundesliga der Frauen einen Heimsieg gefeiert. Die Essenerinnen setzten sich am Samstag (28.09.2019) mit 2:0 (1:0) gegen Turbine Potsdam durch. In der Tabelle zog die SGS in der Tabelle vorbei an Potsdam und kletterte auf den fünften Platz.

Essen zeigte sich gut erholt von der herben 0:7-Pleite bei der TSG 1899 Hoffenheim in der Vorwoche und zeigte großen Siegeswillen. "Wir haben heute die richtige Antwort gegeben", freute sich Trainer Högner über den Erfolg.

Die SGS war in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft und spielte sich die besseren Chancen heraus. Allerdings vergab das Team von Trainer Markus Högner zunächst mehrere gute Gelegenheiten.

Führungstreffer durch Lea Schüller

In der 44. Minute erzielte die SGS dann aber doch den verdienten Führungstreffer im Stadion Essen: Nach Zuspiel von Turid Knaak kam Lea Schüller zentral im Strafraum an den Ball und schoss den Ball durch die Beine von Potsdams Torhüterin.

Nach dem Seitenwechsel taten die Gäste mehr für das Spiel. Es ergab sich ein ausgeglichenes Duell. Mit zunehmender Spieldauer flachte die Partie allerdings ab.

Vorentscheidung in der 76. Minute

In der 76. Minute gelang der SGS dann die Vorentscheidung: Nach einer Ecke von Turid Knaak wollte Turbine klären, beim Klärungsversuch traf der Ball eine Potsdamerin und prallte zur Essenerin Jacqueline Klasen zurück. Klasen hatte dann keine Mühe, den Ball aus kurzer Distanz ins Tor zu schießen.

Potsdam konnte in der Schlussphase nicht mehr gefährlich werden, es blieb beim 2:0 für Essen.