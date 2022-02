Zum Ausbildungsverein geworden

Es sind Namen wie Lea Schüller, Marina Hegering, Lena Oberdorf oder Sara Doorsoun, die nach wie vor große Gefühle in Essen wecken. Mit den Ehemaligen der SGS Essen könnte man schließlich beinahe ein halbes deutsches Nationalteam bestücken. Aber das waren Zeiten, als sich die großen Vereine der Männer-Bundesliga noch weitgehend aus dem Frauenfußball herausgehalten haben. Heute, bei den größeren finanziellen Mitteln der Konkurrenz, muss sich die SGS endgültig als Ausbildungsverein begreifen.

In Essen sind die Spielerinnen Halbprofis, gehen zur Schule oder arbeiten nebenher. Verteidigerin Nina Räcke betont im Gespräch mit der Deutschen Welle, vielen sei das wichtig, noch einen anderen Lebensmittelpunkt zu haben als Fußball. "Manchmal denkt man schon: Wie wäre es als Vollprofis, was würde das sportlich bedeuten? Aber so wie es aktuell ist, gibt es uns auch sehr viel."

Abstand zu den Abstiegsrängen ist komfortabel

Vor allem gibt das Essener Modell dem deutschen Frauenfußball viel, denn auch aktuell stehen wieder regelmäßig mindestens vier bis fünf Spielerinnen auf dem Platz, die noch nicht einmal oder gerade erst volljährig geworden sind. Stürmerin Carlotta Wamser, Beke Sterner, Torhüterin Stina Johannes oder die gerade erst 17-jährige Fee Kockmann sind große Versprechen auf die Zukunft. Klar, dass sich die fehlende Erfahrung gelegentlich in den Ergebnissen widerspiegelt.

Der Essener Vorsprung auf die zwei Abstiegsränge ist mit neun Zählern allerdings recht komfortabel. Trotzdem drängt Trainer Markus Högner, mit dem kürzlich der Vertrag verlängert wurde, auf baldige weitere Punkte, um die Sache abzusichern: "Wir wollen den Klassenerhalt frühzeitig festmachen. Dann haben wir Ruhe und können besser ausbilden" , sagt er im Gespräch mit der WAZ. Nach der Rechnung des Coaches braucht sein Team mindestens noch neun Punkte, um den Nichtabstieg dingfest zu machen. "Die Tabelle ist dann für mich irrelevant. Davon lassen wir uns nicht verrückt machen und gucken nur auf uns" , sagt der Fußballlehrer.

Problem Chancenverwertung

Vor allem in Sachen Chancenverwertung zeigte sich, dass die jungen Spielerinnen noch eine Menge zu lernen haben. Gegen Frankfurt, Bremen und Freiburg war Essen in der Hinrunde keineswegs das schlechtere Team, ging aber dennoch als Verlierer vom Platz.

Högners Fazit der Vorbereitung: "Am Ende können wir sehr zufrieden sein. Alle haben gut mitgezogen. Die Spiele haben den jeweiligen Stand der Vorbereitung sehr gut wiedergespiegelt. Jetzt freuen wir uns auf den Start am Samstag."