Cerci mit frühem Lattentreffer in engem Spiel

Mit dem Rücken zur Wand erwischte Turbine Potsdam spielerisch einen ordentlichen Start, wenngleich Kölns Selina Cerci mit ihrem Lattentreffer (4.) für das erste Ausrufezeichen des FC sorgte. Doch danach zeigte auch Potsdam Drang nach vorne.

Es entwickelte sich in Hälfte eins ein enges, intensives Spiel auf Augenhöhe mit ansehnlichen Offensivmomenten auf beiden Seiten, wobei die Turbine sich zunehmend Vorteile erarbeitete. Einen gefährlichen Schuss von der Strafraumkante von Jessica De Filippo parierte FC-Schlussfrau Manon Klett glänzend (36.). Sie war noch weitere Male rettend zur Stelle, bevor es in die Pause ging.

Kölnerinnen gegen Ende klar spielbestimmend

Aus selbiger kam Köln dann besser raus. Dennoch fehlte es weiterhin an zwei Dingen: der nötigen Präzision im letzten Pass und jener im Abschluss. Die FC-Frauen bestimmten aber die Partie und drückten. Potsdam hatte die Räume bis dato durchaus eng gemacht, ließ sich nun allerdings einschnüren. Vor allem über die Außenbahnen brachen die Kölnerinnen regelmäßig durch.

So vergab Sarah Puntigam eine aussichtsreiche Möglichkeit nach Eckball (70.), auch kurz darauf kam es zu Gefahr im Turbine-Strafraum: Mandy Islacker traf bei einer Chance den Ball aber nicht richtig (72.). Auch in der Schlussphase blieb der FC dominant, Cerci scheiterte aus kurzer Distanz mit ihrem Kopfball am Block der Turbine-Defensive. Der goldene Treffer blieb Köln an diesem Abend verwehrt. Stattdessen musste FC-Torfrau Klett tatsächlich noch rettend gegen Wibke Meister eingreifen (88.).

Nächstes "Endspiel" für Köln in Bremen

Die FC-Frauen sind bereits am Freitag (19.15 Uhr) schon im nächsten sogenannten "Endspiel" im Abstiegskampf gefordert. Dann gastiert Köln bei Werder Bremen.

Quelle: jti