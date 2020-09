Frauen-Länderspiel in Essen ohne Fans

Das bestätigte eine DFB-Sprecherin in einer digitalen Pressekonferenz der Nationalmannschaft am Mittwoch. An der Vorgabe des Europäischen Fußball-Verbandes für UEFA-Pflichtspiele hat sich durch die angekündigte Rückkehr einer größeren Anzahl von Zuschauern bei Fußball-Länderspielen in Deutschland nichts geändert.

" Wir dürfen im Stadion in Essen keine Zuschauer zulassen ", stellte DFB-Sprecherin Annette Seitz klar. " Natürlich ist das schade. Wir hätten gerne vor unseren Fans gespielt. Wir vermissen sie, aber so sind nun mal im Moment die Gegebenheiten ", sagte Nationalspielerin Sara Däbritz.

Stand: 16.09.2020, 15:58