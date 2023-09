Kölner Frauen feiern gelungenen Auftakt gegen Leipzig

Dem FC gelang dabei ein echter Traumstart. Schon nach fünf Minuten nutzte Marleen Schimmer eine Flanke von Sharon Beck zur frühen Führung für die Gastgeberinnen. Doch lange konnten sie sich nicht darüber freuen, denn die Antwort der Leipzigerinnen folgte prompt.

Sandra Starke köpfte nach 12 Minuten eine Ecke unhaltbar für FC-Torhüterin Jasmin Pal ins lange Eck. Damit ist Starke die erste Bundesliga-Torschützin für RB Leipzig. Keine drei Minuten später versuchte es Starke dann auch gleich nochmal. Diesmal ging ihre Direktabnahme jedoch klar über das Tor.

Kölner Defensive gut organisiert

Die Kölnerinnen mussten sich kurz schütteln, übernahmen dann aber wieder mehr und mehr die Kontrolle. Vor allem Schimmer stellte die gegnerische Defensive ein ums andere Mal vor Probleme. Nach 35 Minuten verhinderte nur eine Glanzparade von Elvira Herzog das 2:1 für die Gastgeberinnen. Leipzig kam offensiv jetzt nicht mehr so zum Vorschein, was auch an der sehr gut strukturierten Kölner Defensive lag.