925 lange Minuten hatte es gedauert - das große Elend der FC-Frauen. So lange waren sie in der Bundesliga zuletzt ohne eigenen Torerfolg geblieben. Eine elend lange Zeit, die furchtbar an den Nerven gezerrt und das Team des 1. FC Köln tief in den Abstiegsschlamassel der Frauen-Bundesliga manövriert hatte.

Am Freitagabend war es im Kölner Südstadion in der Partie gegen den Tabellennachbarn MSV Duisburg aber endlich vorbei. In der 16. Minute war es soweit: Die FC-Frauen durften vor 870 Zuschauern wieder ein Tor bejubeln.

Zawistowska bricht den Bann

Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte kombinierten sich die Kölnerinnen durch das Mittelfeld. Ally Gudorf spielte den Ball aus dem Zentrum in die Gasse zu Weronika Zawistowska. Die Polin war frei durch, umkurvte noch Duisburgs Torhüterin Ena Mahmutovic und schob zum 1:0 ein (16.). Es war der umjubelte Befreiungsschlag - nach 925 Minuten ohne Kölner Treffer.