Insgesamt sechs Jahre hat Caroline Siems für Turbine Potsdam gespielt, vier Jahre davon in der Bundesliga. Über Aston Villa ist die 22-Jährige nach einem Jahr in England im Sommer 2021 in Leverkusen gelandet.

Am Ostermontag (18.04.2022, 18.30 Uhr) trifft Siems wieder auf ihren Ex-Klub - und das in einem ganz wichtigen Spiel: Halbfinale DFB-Pokal. Es winkt das große Endspiel in Köln gegen einen der beiden großen Frauen-Klubs aus Deutschland. Das WDR-Gespräch vor dem Halbfinal-Duell.