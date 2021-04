Dass gemeinsame Sache mit den Männern sportlich auch von Vorteil sein könne, betont Feifel mit Blick auf die Nachwuchsarbeit: "Talente sollen ruhig so lange wie möglich in ihrer Nähe beim Lokalverein mit den Jungs spielen und müssen nicht zu früh zu einem Bundesligisten wechseln, wo die Anfahrt ellenlang ist." Wobei vielversprechende Talente in Zukunft wohl auch Teil des Bayer-Plans sein müssen, um sich langfristig unter den Top-Klubs zu etablieren.

Video starten, abbrechen mit Escape DFB-Frauen: Talente überzeugen beim Sieg gegen Norwegen. Morgenmagazin . . 01:30 Min. . Verfügbar bis 14.04.2022. Das Erste. Von Patrick Halatsch.

Stand: 15.04.2021, 14:22