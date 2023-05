Nach Club-Angaben vom Samstag hat sich die 22 Jahre alte Mittelfeldspielerin bis zum 30. Juni 2025 an den abstiegsbedrohten Bundesligisten gebunden.

Vogt spielt seit der Jugend beim 1. FC Köln. In der laufenden Saison kam das Talent bislang auf vier Liga-Einsätze. "Laura hat sich mit ihrer mutigen Spielweise ihre Einsatzzeiten in der Bundesliga verdient und wir sind überzeugt, dass wir noch viel Freude an ihrer Entwicklung haben werden" , sagte Nicole Bender-Rummler, Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball beim FC.