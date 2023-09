Neuer Trainer, viele Abgänge: Verkraften die FC-Frauen den erneuten Umbruch?

Die FC-Frauen haben eine turbulente Saison hinter sich. Zwischendurch blieben sie elf Spiele ohne Sieg und schwebten in akuter Abstiegsgefahr. Am Ende reichte ein 1:1 am letzten Spieltag gegen Essen für den Klassenerhalt - weil zeitgleich Meppen in Frankfurt den benötigten Sieg verpasste.

Trainer ohne Erfahrung

So gehen die Rheinländerinnen nun in ihr drittes Bundesliga-Jahr in Folge. Der Ausgang lässt sich dabei nur schwer vorhersagen. Denn beim FC hat es im Sommer einmal mehr einen großen Umbruch gegeben. Der fängt bereits auf der Trainerposition an. Daniel Weber heißt der neue Mann an der Seitenlinie. Mit dem 50-Jährigen, der zuletzt als Interimstrainer bei der U16 des FC Bayern tätig war, geht der Klub ein Risiko ein. Denn der 1. FC Köln ist für ihn die erste Station im Frauenfußball - und das gleich auf Bundesliga-Niveau.

Auch der Kader hat ein völlig anderes Gesicht als im Vorjahr. Sechs Stammkräfte der vergangenen Saison haben den Verein verlassen, elf neue Spielerinnen sind gekommen. " Unser Kader ist sehr jung, hat viel Entwicklungspotenzial ", sieht Weber den Umbruch positiv. Allerdings dürfte es auch einige Zeit dauern, bis sich das Team endgültig gefunden hat.

Islacker hinterlässt große Lücke

Die wohl größte Lücke hinterlässt Mandy Islacker. Die 34-Jährige, die in der Vorsaison acht der 20 Kölner Tore erzielte, hat ihre Karriere beendet. Aber auch die Abgänge von Ally Gudorf und Weronika Zawistowska wiegen schwer.