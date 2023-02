DFB-Pokal: SGS Essen und 1. FC Köln kassieren hohe Niederlagen

Ein Kopfball von Alexandra Popp verfehlte das Tor nur knapp (20.). Kurz darauf jubelte die deutschen Meisterinnen dann zum ersten Mal. Nach einem Steilpass von Sveindis Jonsdottir war Ewa Pajor auf und davon und versenkte den Ball flach im Kölner Tor (24.).

Wolfsburg erhöht vor der Pause den Druck

Der VfL drückte Köln nach der Führung noch weiter in die eigene Hälfte und drückte auf das Gaspedal. Svenja Huth nutzte kurz vor dem Seitenwechsel einen Abpraller zum 2:0-Halbzeitstand.

Auch in Durchgang zwei spielte ausschließlich Wolfsburg. Mit einem Schuss aus über 20 Metern traf Innenverteidigerin Marina Hegering zum 3:0 (66.). In den letzten 20 Minuten plätscherte das Spiel vor sich her. Nationalspielerin Jule Brand setzte mit dem 4:0 (88.) den Schlusspunkt in Köln.

Zweitligist Leipzig deklassiert Essen

Die Partie in Leipzig war bereits nach, aus Essener Sicht, 20 bitteren Minuten entschieden. Vanessa Fudalla brachte den Tabellenführer der 2. Frauen-Bundesliga nach neun Minuten in Führung. Aus spitzem Winkel schob Fudalla den Ball an Essens Torhüterin Sophia Winkler ins lange Eck vorbei. Nur vier Minuten später musste Winkler zum zweiten Mal hinter sich greifen.

Medina Desic traf per Kopf zum 2:0 (13.). Essen fand überhaupt nicht ins Spiel, ein Freistoß aus knapp 18 Metern blieb in der Anfangsphase die einzige Tor-Annäherung. Der Schuss von Natasha Kowalski ging jedoch einen Meter am Tor vorbei.

Vier Gegentore nach 38 Minuten

Bei den Gastgebern funktionierte hingegen nahezu alles. Gianna Rackow nahm sich aus gut 30 Metern ein Herz und setzte den Ball unter die Unterkante der Latte zum 3:0 nach 20 Minuten. Es spielte weiter nur der Zweitligist. Josefine Schaller ließ nach einer knappen halben Stunde aus vielversprechender Position das 4:0 liegen (28.). Besser machte es Mitspielerin Johana Kaiser, die zehn Minuten später aus drei Metern zum 4:0 traf (38.).

Die SGS Essen kam gut aus der Kabine, Stürmerin Vivien Endemann vergab wenige Minuten nach dem Seitenwechsel die größte Essener Chance (49.). Drei Minuten später erzielte Ramona Maier nach schöner Vorarbeit von Endemann den 1:4-Anschlusstreffer (52.).

Essen spielte sich auch nach dem Treffer weiteren Möglichkeiten heraus, in der Schlussphase machte Leipzig dann aber endgültig den Deckel auf die Partie. Fudalla (78.) und Lea Mauly (86.) sorgten mit ihren Treffern für den 6:1-Endstand.

Quelle: jha