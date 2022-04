Video starten, abbrechen mit Escape DFB-Pokal: Potsdam siegt in Leverkusen und zieht ins Finale ein Sportschau. . Verfügbar bis 18.04.2023. Das Erste.

Finale nun zwischen Potsdam und Wolfsburg

Potsdam, das zum insgesamt achten Mal im Finale steht, trifft am 28. Mai in Köln auf Seriensieger VfL Wolfsburg. Die Wölfinnen holten den Pokal in den vergangenen sieben Jahren jedes Mal. Potsdam kassierte nach drei Siegen zwischen 2004 und 2006 zuletzt vier Endspiel-Niederlagen nacheinander, die bislang letzte 2015.