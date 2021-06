" Wir sind überwältigt von dem großen Interesse ", schrieb der Verein auf seiner Webseite. Mehr als 150 Bewerbungen seien in den vergangenen Tagen eingegangen.

Bewerbung per Video

Bis Sonntag (06.06.2021) konnten sich interssierte Spielerinnen mit einem Video bewerben, für ein Sichtungstraining war die Inzidenz im Mai noch zu hoch. Im Bewerbungsvideo mussten sich die Spielerinnen vorstellen, aber natürlich auch zeigen, was sie am Ball können. Die Übungen hatte der BVB vorgegeben.

Derzeit läuft das weitere Auswahlverfahren, in den nächsten Wochen sei ein Probetraining mit aussichtsreichen Bewerberinnen geplant, teilte der BVB mit. Anfang Juli soll dann die neue Mannschaft stehen. Zum Kader sollen am Ende 20 bis 25 Spielerinnen gehören.

Der Trainer steht bereits fest: Thomas Sulewski. Er hat bereits bei mehreren Dortmunder Vereinen als Trainer gearbeitet und zuletzt die Frauenmannschaft des SV Berghofen in die zweite Liga geführt. Auch die Ex-Profis Annike Krahn und Christian Timm helfen beim Aufbau der neuen Mannschaft. Svenja Schlenker leitet die Abteilung.

Ziel: " Kreisliga-Mannschaft "

Der BVB setzt beim Personal also auf viel Erfahrung, gibt aber zunächst bescheidene sportliche Ziele aus. Die Mannschaft soll in der untersten Liga starten. Man wolle " eine Kreisliga-Mannschaft zusammenstellen – keine Bundesliga-Mannschaft ", so Geschäftsführer Carsten Cramer in einer Vereinsmitteilung.

Dazu gehöre auch, dass die Trainer nur die übliche Aufwandsentschädigung bekommen und die Spielerinnen gar kein Geld. Der Verein hatte Fans und andere Fußballvereine in der Region online befragt, eine Mehrheit hatte sich für diesen Weg ausgesprochen.

Dennoch dürfte der Verein gegenüber lokalen Konkurrenten deutliche Vorteile haben - nicht zuletzt wegen der Popularität und den professionellen Vereinsstrukturen.

Kritik: Spielerinnen wandern ab

So kommt auch Kritik auf an dem Vorgehen des BVB. Die Frauen-Mannschaften der kleineren Dortmunder Vereine würden unter dem Vorgehen des BVB leiden, teilt die SG Lütgendortmund auf WDR-Anfrage mit. Insbesondere spielstarke Spielerinnen würden möglicherweise zum BVB wechseln, befürchtet der Verein. Ähnliche Erfahrungen habe man mit dem Frauen-Bundesligisten SGS Essen gemacht.

Der BVB betont, dass ein gutes Klima in der Nachbarschaft wichtig sei. Man wolle nicht zu viele Spielerinnen von einem Verein abwerben. Der Verein wolle die " Struktur im Dortmunder Frauenfußball stärken – nicht schwächen ", sagte zuletzt Ex-Profi-Spielern Annike Krahn, die dem BVB beim Aufbau der Mannschaft hilft. " Am Ende ist es natürlich ein Spagat, aber der Herausforderung stellen wir uns gerne. "