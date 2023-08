Die 24-Jährige wechselt vom österreichischen Erstligisten SCR Altach in die Bundesliga. Die gebürtige Karlsruherin kam in der vergangenen Spielzeit auf 17 Pflichtspiel-Einsätze beim Vizemeister.

Sie soll in Leverkusen "den Konkurrenzkampf im Tor neu entfachen" . Das betonte Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Leverkusen-Frauen, in der Mitteilung am Montag (07.08.2023): "Es ist wichtig, dass wir mit Charlotte auf der Torhüterposition hohe Qualität hinzugewonnen haben."

Voll stand bereits für Paris im Tor

Voll spielte in ihrer Karriere bereits vier Jahre für den französischen Topklub Paris Saint-Germain, mit dem sie 2021 den Meistertitel gewann. Leihweise lief sie außerdem für ein Jahr beim Leverkusener Liga-Konkurrenten SC Sand auf.

Die Torhüterin selbst betonte zum Wechsel: "Mein Ziel ist es, mich von Tag zu Tag weiterzuentwickeln und möglichst viel Spielzeit zu erhalten."

Quelle: dpa/sid/red