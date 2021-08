Bayer Leverkusen: Stabilisierung als Verfolger geplant

Nun fällt in diesem Zusammenhang ein Vereinsname, mit dem bis vor einiger Zeit noch die sportliche Grauzone zwischen 1. und 2. Liga assoziiert wurde: Bayer Leverkusen. Nach einem starken Platz fünf, den die Bayer-Frauen nun verteidigen wollen, dürfte jedoch klar sein, dass in Leverkusen langfristig geplant wird.

"Er hat sich auf die Fahne geschrieben, eine Mannschaft zu formen, die oben mitspielen kann" , sagte Trainer Achim Feifel schon in der Schlussphase der letzten Saison dem WDR über Thomas Eichin, Leiter der Nachwuchs- und Frauen-Abteilung. "Jetzt weiß jeder, zu was wir in der Lage sind. Die Hoffnung, dass wir unterschätzt werden, brauchen wir nicht zu haben", betonte Feifel nun gegenüber den DFB-Medien.

Helfen sollen dabei auch Spielerinnen, die Erfahrung bei den Liga-Dominatorinnen gesammelt haben: Torhüterin Friederike Abt kam aus Wolfsburg, außerdem wurde das 19-jährige Abwehrtalent Julia Pollak von Bayern München ausgeliehen. Auftaktgegner der Bayer-Frauen ist Aufsteiger Carl-Zeiss Jena (Sonntag, 29.08.2021, 13 Uhr).