Höher kann eine Auftakthürde ja gar nicht sein: Die SG Essen-Schönebeck reist zum Auftakt der Frauenfußball-Bundesliga 2020/21 gleich einmal zum Topfavoriten: Am Freitag (04.09.20) treten die Essenerinnen beim amtierenden Meister VfL Wolfsburg an.

Und sie werden ganz gewiss auf einen hochmotivierten Gegner treffen, der schon seit Wochen voll im Trainings- und Spielrhythmus steckt. Denn die "Wölfinnen" haben gerade erst das prestigeträchtige Champions-League-Turnier hinter sich, das sie erst im Finale gegen den übermächtigen französischen Meister Olympique Lyon verloren.

Essen: Vier Nationalspielerinnen weg

SGS-Trainer Markus Högner blickt aber optimistisch auf den Saisonauftakt: "Das ganze Team freut sich, dass die Saison wieder losgeht. Die Mannschaft befindet sich in einem sehr guten Zustand. Trotzdem ist es noch ein weiter Weg, gerade bei so vielen neuen Spielerinnen."

Tatsächlich hat die SGS einen enormen Umbruch im Personal zu verkraften: Gleich zwölf Spielerinnen verließen den Klub, ebenso viele schlossen sich dem Verein neu an. Klar ist aber, dass vor allem der Abgang aller vier Nationalspielerinnen erst einmal schmerzt: Lea Schüller, Marina Hegering (beide Bayern München), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg) und Turid Knaak (Atletico Madrid) müssen nun ersetzt werden. Bei den Neuverpflichtungen setzt die SGS vor allem auf junge Spielerinnen sowie Verstärkung aus der eigenen Jugend.

Duisburg hofft auf Maierhofer

Für Duisburg auf Torejagd: Kristina Maksuti

Ebenfalls einen Aderlass von insgesamt zehn Spielerinnen hatte der MSV Duisburg zu verkraften. Danica Wu, die zum Re-Start schon nicht aus ihrer Heimat in Kanada zurückgekehrt war, wird dabei zur neuen Saison ebenso nicht mehr zum Kader gehören, wie Marina Himmighofen, die den Zebras nach der Corona-Pause zur Hilfe geeilt war.

Cheftrainer Thomas Gerstner konnte mit Ecem Cumert, Miray Cin, Anja Kirsten und Sophie Maierhofer aber immerhin vier Neuzugänge begrüßen. Besonders wichtig könnte dabei Sophie Maierhofer werden. Die österreichische Nationalspielerin spielte bereits in den USA, Österreich und England. Jetzt geht es für sie von Aston Villa zurück nach Deutschland, wo sie von 2015 bis 2016 für Werder Bremen die Fußballschuhe band. "Ich möchte mich gerne sportlich weiterentwickeln und freue mich auf die Herausforderung in einer neuen Liga zu spielen", sagt sie.

Leverkusen will's diesmal besser machen

Leverkusens Sandra Maria Jessen mit Trainer Achim Feifel

Nicht zufrieden waren sie bei Bayer Leverkusen mit der abgelaufenen Saison. Nach gutem Start hatte man vor allem gegen schwächer eingeschätzte Teams erhebliche Probleme und rutschte am Ende erneut in den Abstiegskampf. Trainer Achim Feifel nahm in seiner Bewertung daher auch kein Blatt vor den Mund: "Ganz klar, das hatten wir uns alle anders vorgestellt. Umso motivierter sind wir, es in der kommenden Spielzeit besser zu machen."

Damit das gelingt, wurde auch in Leverkusen ein kleiner Umbruch eingeleitet. Die Stammspielerinneen Lena Uebach und Merle Barth verließen zwar das Team, insgesamt konnten aber zehn neue Spielerinnen an Land gezogen werden.

Feifel: "Bin guter Dinge"

Feifel: "Wir haben Spielerinnen dazugewonnen, die ein gutes Potenzial und schon Erfahrung haben, so wie Nina Brüggemann beispielsweise, aber auch jüngere Spielerinnen, die wir nun schnell an das Bundesliga-Niveau heranführen wollen und von denen wir uns eine gute Entwicklung versprechen. Ich bin guter Dinge, dass wir uns einen guten Kader zusammengestellt haben, mit dem wir weiterkommen und erfolgreich sein können."

oja | Stand: 03.09.2020, 10:59