In der Folge war München offensiv viel besser im Spiel und kam zu mehreren Torchancen. Kurz nach der Halbzeitpause fiel der zweite Münchner Treffer, der in der Entstehung parallel zum ersten Tor aufwies: Klett lenkte eine Bühl-Flanke an den Rücken von FC-Verteidigerin Myrthe Moorrees; von dort prallte der Ball ins Kölner Tor (48.).

Nach dem Kölner Eigentor kontrollierte der FC Bayern die Partie immer mehr. Tainara nach einer Ecke (70.) und Lina Magull per Hacke (83.) legten weitere Treffer nach. Die Rheinländerinnen konnten das Bayern-Tor nicht mehr entscheidend gefährden.

Leverkusen mit Heimniederlage

Bayer Leverkusen verlor derweil mit 0:1 (0:0) gegen den SV Meppen. Das einzige Tor der Partie in Leverkusen erzielte Lisa-Marie Weiss per Elfmeter in der 62. Minute. Nach dem überzeugenden Saisonstart mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen kassierte Bayer nun die zweite Niederlage in Folge. Bayer belegt nun vorerst den siebten Tabellenplatz, unmittelbar hinter dem 1. FC Köln.

Durch die Niederlage der Leverkusenerinnen ist auch die SGS Essen tiefer in den Tabellenkeller gerutscht. Meppen zog an der SGS vorbei, da diese zu Hause mit 0:4 gegen Eintracht Frankfurt unterlag. Die Essenerinnen lagen nach einem frühen Tor durch Camilla Küver bereits mit 0:1 zurück (3.), als Jacqueline Meißner in der 34. Minute die Rote Karte kassierte, weil sie Nicole Anyomi als letzte Spielerin ihres Team mit einem Foul stoppte.

Essen nach Roter Karte ohne Chance

Den fälligen Freistoß verwandelte Tanja Pawollek auch noch direkt zum 2:0 (36.) für die Eintracht. In Unterzahl kassierte die Spielgemeinschaft zwei weitere Treffer. Nach der Pause erhöhte Shekiera Martinez (62./79.) per Doppelpack auf 4:0.

Den einzigen Teilerfolg unter den NRW-Teams in der Frauen-Bundesliga verbuchte am Sonntag der MSV Duisburg, der im Kellerduell mit Werder Bremen immerhin zu einem torlosen Remis kam.