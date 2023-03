In der 55. Minute gelang den Leverkusenerinnen das Führungstor: Sylwia Matysik setzte sich auf der rechten Angriffsseite gegen mehrere Gegnerinnen durch und spielte den Ball noch im Fallen in den Lauf von Jill Bayings, die zum 1:0 einschoss. Damit beendete Bayings eine längere Torlosserie - seit September hatte sie kein Liga-Tor erzielt.

Freiburg bemühte sich um mehr Offensivdruck, konnte das Leverkusener Tor jedoch nicht entscheidend in Gefahr bringen. Stattdessen erzielte Bayings in der 80. Minute ihren zweiten Treffer des Tages: Auf der rechten Seite drehte sie sich mit dem Ball um ihre Gegenspielerin, zog in den Strafraum hinein und schlenzte den Ball gefühlvoll links oben in das Gäste-Tor. Danach brachte Leverkusen das 2:0 souverän über die Zeit.

Nach dem Heimsieg hat Leverkusen nun nach Punkten und Tordifferenz mit Freiburg gleichgezogen, der SCF steht nur wegen der mehr geschossenen Tore als Tabellenfünfter noch vor den Bayer-Frauen.

Gute Essenerinnen verlieren bei TSG Hoffenheim

Derweil kassierte die SGS Essen eine bittere Auswärtsniederlage. Die Essenerinnen machten am Sonntag bei der TSG 1899 Hoffenheim lange ein gutes Auswärtsspiel, mussten sich im Dietmar-Hopp-Stadion am Ende dennoch mit 0:2 (0:1) geschlagen geben.

Die SGS spielte mutig mit, ließ mit ihrem Pressing den Tabellendritten nur wenig Raum zur Entfaltung. Allerdings agierte Essen vor dem gegnerischen Tor nicht zwingend genug und blieb glücklos.

Die Tore für Hoffenheim erzielten Melissa Kössler per Kopfball nach einer Ecke (25. Minute) sowie Ereleta Memeti, die einen Abpraller zum 2:0 verwertete (59.). Danach übernahm die TSG die Spielkontrolle.

Nach der Auswärtsniederlage belegen die Essenerinnen weiterhin den siebten Tabellenplatz der Frauen-Bundesliga, mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Spielabsage in Duisburg

Die für Sonntagnachmittag geplante Partie des MSV Duisburg gegen Eintracht Frankfurt wurde kurzfristig abgesagt. Der Platz wurde nach starken Regenfällen als unbespielbar eingestuft.