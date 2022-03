In der 65. Minute hatte Frankfurt die große Chance zum zweiten Treffer: Nach einem Foul von Essens Torhüterin Sindermann an Anyomi gab es Elfmeter; doch den platzierten Flachschuss der Frankfurterin Freigang vom Elfmeterpunkt parierte die Sindermann stark mit einem beherzten Sprung nach rechts.

So blieb Essen im Spiel, die Eintracht war aber weiterhin das bessere Team. Die Frankfurterinnen konnten ihre Chancen auf einen weiteren Treffer - auch wegen der guten Leistung von SGS-Torhüterin Sindermann - nicht nutzen.

Für die SGS war es das sechste sieglose Pflichtspiel in Folge, zuletzt gab es vier Niederlagen in Serie. Das Team von Trainer Markus Högner hat in der Bundesliga-Tabelle derzeit vier Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen.

Leverkusen verliert beim SC Sand

Unterdessen verlor Bayer Leverkusen beim Tabellenvorletzten SC Sand mit 1:2 (1:2).

Außenseiter Sand begann gut und ging in der zehnten Minute durch Emily Evels in Führung. Leverkusen glich zehn Minuten später durch Chiara Bücher aus. Bayer kontrollierte Mitte der ersten Halbzeit das Spiel, doch dann trafen die Gastgeberinnen erneut: Ein Schuss von Noemi Gentile aus rund 20 Metern schlug oben rechts im Bayer-Tor ein (29.).

Danach war der Sportclub wieder gut im Spiel und wirkte auch in der zweiten Halbzeit einem weiteren Treffer näher als die Leverkusenerinnen, deren lange Bälle nach vorne keinen Erfolg brachten. In der Schlussphase verlegte sich Sand mehr aufs Kontern. Das Bayer-Team kämpfte, konnten die Baden-Württembergerinnen jedoch nicht mehr entscheidend gefährden. Nach der 1:2-Niederlage belegt Leverkusen den sechsten Tabellenplatz.