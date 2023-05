Köln hatte in der Vorwoche das Kellerduell gegen Meppen verloren, zeigte sich aber in Freiburg von Beginn an engagiert. Genessee Puntigam erzielte in der 23. Minute das 1:0 für die Gäste, SCF -Torfrau Gabrielle Lambert hatte zuvor eine Freistoßflanke nur schwach abgewehrt.

Der FC spielte nach dem Treffer weiter nach vorne - und wurde mit dem zweiten Tor belohnt: Stürmerin Selina Cerci traf in der 42. Minute per Rechtsschuss hoch ins Freiburger Tor und beendete so ihre Torflaute mit ihrem ersten Tor der Bundesliga-Saison. Kölns Celina Degen hatte den Ball im Freiburger Spielaufbau erobert und dann Cerci bedient.