Frauen-Bundesliga - SGS Essen gewinnt in Freiburg

Die Essenerinnen gewannen am Sonntag (21.06.2020) beim SC Freiburg mit 2:1 (1:0). Irini Ioannidou hatte die Gäste aus dem Ruhrgebiet in der 25. Minute in Führung gebracht.

Kurz nach dem Seitenwechsel glich Janina Minge für Freiburg aus (47.). Das Siegtor für Essen erzielte Lena Oberdorf (76.). Durch den Sieg zog die SGS in der Tabelle vorbei am 1. FFC Frankfurt, den die Essenerinnen am Mittwoch mit 2:1 besiegt hatten. Defensiv-Allrounderin Oberdorf wechselt zur kommenden Saison von Essen zum Meister VfL Wolfsburg.

Video starten, abbrechen mit Escape SGS Essen - Nationalspielerinnen gehen zum FC Bayern. Sportschau. . 02:33 Min. . Verfügbar bis 03.06.2021. ARD.

Am Nachmittag (15 Uhr) treffen noch Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln aufeinander. Der MSV Duisburg spielt gegen Turbine Potsdam. Diese drei NRW-Teams belegen die Plätze neun bis elf und kämpfen gegen den Abstieg.

