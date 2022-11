Köln-Spielerin Achcinska kurzzeitig bewusstlos

Mitte der ersten Halbzeit gab es einen Schreckmoment für die Teams und die Zuschauer: Nach etwa 20 Minuten Spielzeit ging FC-Mittelfeldspielerin Adriana Achcinska bewusstlos zu Boden, nachdem ihr ein Ball aus kurzer Entfernung an den Kopf geschossen wurde. Die Polin wurde von Ärzten beider Teams behandelt, ausgewechselt und wurde mit einer Trage vom Platz gebracht. Dem Vernehmen nach war Achcinska nach kurzer Zeit wieder ansprechbar.

Nach der mehrminütigen Verletzungsunterbrechung hatte zunächst Köln eine große Chance zur Führung: Alena Bienz scheiterte mit einem Schuss aus gut zehn Metern an VfL-Torhüterin Merle Frohms, die den Ball über die Latte lenkte (23. Minute).

Wenig später wurden die Wolfsburgerinnen mit einem Doppelschlag: Erst staubte Marina Hegering nach einer Parade von Köln-Torfrau Manon Klett ab (30.); wenig lief VfL-Stürmerin Alexandra Popp nach einem Pass in die Tiefe frei auf die FC-Torhüterin zu und schoss das zweite Tor des Tages (33.). Noch vor der Pause erhöhte Hegering auf 3:0 für den VfL, als sie nach einer Ecke einköpfte (45.+1).

Nach der Pause konnten die Kölnerinnen die dominanten Gäste nicht mehr ernsthaft gefährden. Popp traf erzielte noch das vierte Tor für die Niedersächsinnen. Nach der Niederlage belegt Köln den neunten Tabellenplatz.

Duisburg bezwingt den SV Meppen

Derweil schaffte der MSV Duisburg einen knappen Heimsieg. Die MSV-Frauen bezwangen den SV Meppen mit 1:0 (0:0) und kletterten damit in der Tabelle an den Emsländerinnen und den Kölnerinnen vorbei auf den sechsten Platz. Das entscheidende Tor erzielte Allie Hess in der 54. Minute nach Vorarbeit von Antonia-Johanna Halverkamps. Es war der erste Saisontreffer der US-Amerikanerin Hess.

Leverkusen verliert in Frankfurt

Bereits am Samstagnachmittag hatte Bayer Leverkusen eine bittere 0:1 (0:0)-Niederlage bei Eintracht Frankfurt kassiert. Erst in der Nachspielzeit fiel das entscheidende Gegentor.