Wolfsburgs Ewa Pajor besorgte in der 30. Minute in Führung, die weiteren Treffer erzielten Top-Torjägerin Pernille Harder (45.) und erneut Pajor (46.). Bis zum DFB-Pokalfinale am 4. Juli (16.45 Uhr) in Köln muss sich bei der SGS Essen also noch etwas tun - dann heißt der Gegner schon wieder Wolfsburg.

Auch Köln, Bayer und MSV mit hohen Niederlagen

Auch die anderen drei Teams aus NRW kassierten am 19. Spieltag hohe Niederlagen. Bereits am Freitag unterlag der Tabellenvorletzte MSV Duisburg beim Vierten 1. FFC Frankfurt mit 1:5 (0:2).