Die FCB-Frauen haben an der Tabellenspitze nun 56 Punkte auf dem Konto, der VfL Wolfsburg kann Sonntag in Meppen (16 Uhr) nachziehen. Leverkusen steht auf Rang fünf und hat mit oben und unten nichts mehr zu tun.

Leverkusen mit starker Vorstellung - auch Klink gefordert

Die Gastgeberinnen machten Titelfavorit München zum Start das Leben schwer. Leverkusen erwischte den besseren Start, vergab in Person von Kristin Kögel (9.) und Stoßstürmerin Verena Wieder (26.) zwei gute Möglichkeiten.

Erst nach einer guten halben Stunde fanden die Münchnerinnen gegen die taktisch gut organisierte und passsichere "Werkself" ins Spiel. Nationalstürmerin Lea Schüller sorgte zum ersten Mal per Kopf für Gefahr (33.). Kurz darauf prüfte auch Sidney Lohmann Leverkusen-Torfrau Anna Klink - ebenfalls per Kopf - und zwang sie zu einer starken Parade (38.). Das Remis zur Pause war leistungsgerecht.

Bayern München kontrolliert Hälfte zwei

In Hälfte zwei verlor das Spiel erstmal an Fahrt. Beim FC Bayern fehlte zeitweise die letzte Überzeugung in den Aktionen. Es gab zunächst kaum echte Raumgewinne für die spielbestimmenden Tabellenführerinnen.

Leverkusen kam selbst nicht mehr zwingend nach vorne, war mit diszipliniertem Verteidigen ausgelastet gegen nun zwei Bayern-Spitzen - denn Jovana Damnjanovic war als weitere Stürmerin für Lina Magull gekommen (66.).

Und sie belebte das bayrische Offensivspiel merklich: Ein Zuspiel Damnjanovics verfehlte die fast einschussbereite Clara Bühl nur knapp (74.). Kurz vor Schluss verzog Bühl (86.) nach erneutem Assist von Damnjanovic. Letztlich blieb es aber beim torlosen Remis.

Quelle: jti