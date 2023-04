Wie der Deutsche Fußball-Bund und die Vereine am Sonntagvormittag mitteilten, ist der Platz im Stadion Essen unbespielbar. Zu diesem Urteil kam die Sportplatzkommission nach einer Begehung des Platzes. Ursprünglich sollte die Partie des 17. Spieltags in der Fußball-Bundesliga der Frauen am Sonntag um 16 Uhr angepfiffen werden.