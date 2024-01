Frauen-Bundesliga: SGS Essen verliert nach Führung gegen Wolfsburg

Stand: 29.01.2024, 21:24 Uhr

Trotz einer glücklichen Führung hat die SGS Essen das zehnte Pflichtspiel in Serie gegen den VfL Wolfsburg verloren. Mit dem 3:1 (0:0)-Erfolg in Essen hat sich der VfL am Montagabend die Hinrunden-Meisterschaft in der Frauen-Bundesliga gesichert.