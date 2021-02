Ioannidou betont jedoch, dass der bislang nicht zufriedenstellende Saisonverlauf keine Auswirkungen auf das Klima in der Mannschaft hatte. " Die Stimmung ist soweit ganz gut. Das ist sie auch schon seit Saisonbeginn ", sagte sie. " Dass diese Spielzeit für uns schwierig werden würde, das wussten wir alle. Aber die Stimmung war deswegen nie getrübt. Im Gegenteil: Es war von Anfang an sehr harmonisch und das ist es auch immer noch. "

Leverkusen will sich im oberen Tabellendrittel behaupten

Harmonisch ist es auch bei den Frauen von Bayer Leverkusen. Ihre Spielzeit verläuft deutlich besser, Rang fünf stand am Ende des Pflichtspieljahres 2020 für sie zubuche. Vor dem ersten Spiel des neuen Jahres am Sonntag bei der TSG Hoffenheim (14 Uhr) gibt es zwar personelle Probleme, doch auf die sportliche Situation soll das keine Auswirkungen haben.

" Wir haben eine große Verletztenliste, das müssen wir kompensieren. Jede einzelne Spielerin musste daher heute nochmal eine Schippe drauflegen ", sagte Trainer Achim Feifel nach dem 7:0-Erfolg im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt gegen den Zweitligisten Borussia Bocholt. " Wir wollen uns nicht ausruhen auf dem, was wir in der Hinrunde erreicht haben, sondern weiterhin erfolgreich spielen in der Bundesliga. "

Tanaka soll Rudelic ersetzen

Mit Ivana Rudelic musste Leverkusen einen schmerzhaften Abgang einstecken, die 28-Jährige wechselte zum FC Bayern München. Doch Bayer hat schnell reagiert und mit Mina Tanaka offenbar einen adäquaten Ersatz gefunden. " Eine sechsfache Stürmerin des Jahres aus Japan zu verpflichten, ist sicher etwas Besonderes ", sagte Managerin Linda Schöttler.

Tanaka wurde von 2016 bis 2019 jeweils Top-Scorerin in der japanischen Liga, in der Nationalmannschaft erzielte sie bislang in 39 Einsätzen 16 Tore. " Ich freue mich sehr und es erfüllt mich mit Stolz, ab sofort in Deutschland und für Bayer 04 auflaufen zu dürfen ", sagte die 26-Jährige. " Diese Herausforderung nehme ich sehr gerne an. Ich konnte die tolle Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Monaten verfolgen und kann mich sehr gut mit dem Klub identifizieren ."

Duisburg hat noch Hoffnung auf den Klassenerhalt

Während für die ambitionierten Fußballerinnen aus Leverkusen und Essen der Blick nach oben geht, kämpft der MSV Duisburg um den Klassenerhalt. Bislang haben die MSV-Frauen kein Spiel gewinnen können und belegen mit drei Punkten den letzten Platz. Aber: Der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt lediglich drei Zähler. Sowohl der Vorletzte aus Sand als auch der SV Meppen haben erst sechs Punkte auf dem Konto.

Allerdings muss die Duisburger Aufholjagd noch etwas warten: Die Partie am Sonntag bei Eintracht Frankfurt ist witterungsbedingt abgesagt worden.

Stand: 05.02.2021, 18:40