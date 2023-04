Die Partie im Stadion an der Hafenstraße in Essen endete am Samstagnachmittag torlos. Die 1.127 Zuschauer bekamen erst in der zweiten Halbzeit wirkliche Torchancen zu sehen.

Die SGS Essen war weitgehend das aktivere der beiden Teams und kam durch Fernschüsse von Anja Pfluger (26. Minute) und von Maike Berentzen (43.) zu ersten Torannäherungen. Die Bayer-Elf hingegen erspielte sich in der ersten Halbzeit keine nennenswerte Torchance.

Friedrich bewahrt Bayer vor Gegentreffer

Auch in der zweiten Halbzeit bemühte sich die SGS zunächst mehr um Offensivspiel und kam in der 61. Minute zu einer großen Chance: Berentzen spielte Laureta Elmazi im Strafraum an, die aber in aussichtsreicher Position noch von Verteidigerin Melissa Friedrich abgerätscht wurde.

Doch dann wurden auch die Gäste gefährlich: Die Leverkusenerin Elisa Senß zog aus 20 Metern Torentfernung ab, der Ball flog nur knapp am rechten Torpfosten vorbei (68.). Zwölf Minuten später tauchte die Leverkusenerin Kristin Kögel halblinks im Strafraum frei vor Essens Torfrau Sophia Winkler auf, ihr Schuss landete aber neben dem Tor.