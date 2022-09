Frauen-Bundesliga: MSV Duisburg gewinnt in Potsdam

Der MSV Duisburg hat sich am Sonntag (25.09.2022) mit einem deutlichen 3:0 (1:0) -Erfolg bei Turbine Potsdam durchgesetzt. Die Treffer für den Aufsteiger aus Meiderich erzielten Yvonn Zielinski (11. und 72. Minute) und Kaitly Parcell.

Der MSV überzeugte bereits in der ersten Halbzeit in Potsdam und ging mit einer 1:0-Führung in die Pause. Die Meidericherinnen starteten stark und mit hohem Tempo, auch die verletzungsbedingte Auswechslung von Marja Ilić beeinträchtigte sie nicht: Zielinski brachte den MSV dann auch folgerichtig in Führung.