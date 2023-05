Frauen-BL: Duisburg erkämpft Remis gegen Freiburg

Der MSV Duisburg hat in der Frauen-Bundesliga am Sonntag (14.05.2023) beim 1:1 gegen den SC Freiburg einen Befreiungsschlag verpasst, aber immerhin einen Punkt im Abstioegskampf verbucht. Riola Xhemaili (66.) schoss Freiburg in Front, Meret Günster (70.) glich per Elfmeter aus. Duisburg steht nun mit 17 Punkten drei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz.

MSV mit unmittelbarem Ausgleich

Freiburg startete mit einer Großchance in die Partie: Doch Giovanna Hoffmann konnte die Kugel nicht im Tor unterbringen. Danach plätscherte die Partie lange vor sich hin, die MSV-Frauen hatten den SC nun gut im Griff. Offensiv konnten aber auch die Gastgeberinnen nicht gefährlich werden - so ging es torlos in die Pause.

Der zweite Durchgang begann wie der Erste: Mit einer Großchance für Freiburg, die Judith Steinert liegen ließ. Der MSV überstand dieses Mal jedoch nicht unbeschadet den SC-Ansturm: Xhemaili brachte die Breisgauerinnen nach einer Ecke verdient in Führung. Nur zwei Minuten später jubelte dann Duisburg, als Dörthe Hoppius im Strafraum zu Boden ging und es Strafstoß für den MSV gab: Günster verwandelte zum Ausgleich.

Quelle: red