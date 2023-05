Die Leverkusenerinnen gewannen am Samstagnachmittag mit 5:1 (4:1) im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam. Potsdams Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt bei nur zwei ausstehenden Spieltagen sieben Punkte und ist somit nicht mehr aufzuholen. Leverkusen belegt weiterhin den fünften Tabellenplatz.

Vor 899 Zuschauern war die Bayer-Elf am Samstag von Beginn an das spielbestimmende Team. Bereits in der fünften Spielminute schoss Stürmerin Verena Wieder das Führungstor für die Gäste: Bei ihrem Startelf-Comeback tunnelte Wieder ihre Gegenspielerin und traf dann aus 15 Metern Torentfernung ins Netz.