MSV-Fußballerinnen verlieren ordentliches Spiel gegen Wolfsburg

Wolfsburg geht durch Elfmeter in Führung

Wolfsburg übernahm von Beginn an die Spielkontrolle, Duisburg stand in der Anfangphase defensiv aber kompakt. Nach einem Foul von Duisburgs Rechtsverteidigerin Brooke Denesik auf der Strafraumlinie an Joelle Wedemeyer zeigte Schiedsrichterin Naemi Breier auf den Punkt. Den anschließenden Strafstoß verwandelte Dominique Janssen zum 1:0 (16.).

Auch in der Folge beschränkten sich die Duisburgerinnen auf Defensivarbeit, ließen jedoch nur wenig Chancen zu. Nach einer halben Stunde setzte Wolfsburgs Stürmerin Ewa Pajor einen Kopfball nur wenige Zentimeter neben das Tor.

Duisburg weiterhin auf Platz elf

Nach dem Seitenwechsel ließen die Wolfsburgerinnen einige Hochkaräter liegen. Jill Roord scheiterte aus acht Metern am Pfosten (48.), Pajor an der stark parierenden Duisburger Torhüterin Ena Mahmutovic (60.). Kurz darauf sorgte die kurz zuvor eingewechselte Pauline Bremer für die 2:0-Führung (68.). Den Schlusspunkt setzte Tabea Waßmuth per Kopf (82).

Mit weiterhin 13 Punkten bleiben die Duisburgerinnen auf dem elften Tabellenplatz und damit auf einem direkten Abstiegsrang.