MSV-Frauen und die Mission Klassenerhalt: Gerstners fünfter Streich?

Der 56-Jährige ist ein echter Profi in Sachen Klassenerhalt. Schon während seiner ersten Amtszeit in Duisburg von 2018 bis 2021 schaffte er es drei Jahre in Folge, die Zebra-Frauen in der Bundesliga zu halten.

Seit Anfang April ist Gerstner nun zurück beim MSV. Er übernahm das Traineramt von Walter Schneck, nachdem das Team nach zwei Niederlagen gegen direkte Konkurrenten auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht war. Und auch diesmal gelang es ihm noch, die Duisburgerinnen vor dem Abstieg zu bewahren.

Starke Defensive als Schlüssel

Er sei " ein sehr guter Motivator ", lobte Torhüterin Ena Mahmutovic den Coach im Interview mit DFB.de. " Er hat genau an den richtigen Stellschrauben gedreht. Unter seiner Regie haben wir in sechs Begegnungen nur fünf Gegentreffer kassiert. " Wenn die MSV-Frauen es schaffen, diese starke Defensive aufrecht zu erhalten, sieht es für Gerstner gut aus mit Klassenerhalt Nummer fünf.

Allerdings, fügte Mahmutovic hinzu, " würden wir den Klassenverbleib gerne etwas früher als in der vergangenen Saison klar machen, in der wir ja bis zum letzten Spieltag zittern mussten ". Am Ende durften die Duisburgerinnen aber trotz einer 0:1-Niederlage im Bundesliga-Finale gegen Hoffenheim jubeln.

Schnelles Wiedersehen mit Hoffenheim

Am 1. Spieltag der neuen Saison gibt es nun das schnelle Wiedersehen mit den Kraichgauerinnen. " Wir müssen direkt voll da sein, um zum Start nicht direkt eine böse Überraschung zu erleben ", forderte Mahmutovic, die sich mit ihren 19 Jahren bereits in den erweiterten Kreis der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat.

Mit der von Bayer Leverkusen gekommenen Alexandra Emmerling hat das Gerstner-Team außerdem einiges an Erfahrung dazugewonnen. Die Mittelfeldspielerin, die bereits 82 Erst- und Zweitliga-Spiele in ihrer Vita stehen hat, ist eine von neun Neuzugängen.