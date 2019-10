Im Kampf gegen den Abstieg hat der MSV Duisburg am Sonntag (13.10.2019) in der Frauen-Bundesliga vor heimischer Kulisse den ersten und zugleich einen sehr wichtigen Sieg eingefahren. Am 6. Spieltag bezwang Duisburg im NRW-Duell Bayer 04 Leverkusen mit 2:1 (2:1).

Die Tore für die Zebras erzielten Kathleen Radtke (32. Spielminute) und Kristina Maksuti (40.). Zuvor hatte Milena Nikolic die Leverkusenerinnen früh mit 1:0 in Führung gebracht (7.). Mit der Niederlage verpasste es Bayer, den Abstand auf den MSV Duisburg auf dem ersten Abstiegsrang weiter zu vergrößern. Die Zebras schöpfen hingegen wieder Hoffnung.