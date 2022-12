Kögel trifft zur Führung

Es dauerte mit dem ersten Torabschluss allerdings trotz aller Offensivbemühungen bis zur 18. Minute - da feuerte Kristin Kögel einen Fernschuss aus 25 Metern ab, der das Tor der Turbinen nur knapp verfehlte.

Nach diesem ersten Warnschuss durften die Bayer-Frauen fünf Minuten später jubeln: Auf der linken Seite trieb Ivana Fuso den Ball nach vorne und spielte zentral Jill Baijings an, die den Ball perfekt in den Lauf von Kögel schob. Die Angreiferin startete steil und lupfte das Spielgerät aus zehn Metern über Anna Wellmann hinweg zur Führung in die lange Ecke - 1:0.

Elfmeterpfiff bleibt aus, Senß trifft traumhaft

In der 35. Minute hätte es eigentlich Elfmeter für die Gastgeberinnen geben müssen. Nach einem Schuss von Jill Baijings blockten die Potsdamerinnen den Ball, dabei spielte Verteidigerin Mollie Rouse den Ball im Strafraum deutlich mit der Hand. Schiedsrichterin Naemi Breier pfiff aber nicht.

So ging es mit der knappen Führung in die Pause, aus der Potsdam mit ein wenig mehr Angriffslust wieder herauskam. Statt den Brandenburgerinnen gelang aber Bayer der nächste Treffer: Und der hatte es in sich: Kapitänin Elisa Senß fasste sich in der 60. Minute ein Herz und donnerte die Kugel aus 25 Metern in den linken Winkel. Turbine-Keperin Wellmann blieb bei diesem Traumtor chancenlos.

Potsdam in Unterzahl chancenlos

Die Dinge wurden nicht leichter für Potsdam, zumal sie ab der 72. Minute in Unterzahl agieren mussten. Jennifer Cramer hatte nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte gesehen. So hatte Ivana Fuso in der 82. Minute wenig Mühe, das Ergebnis auf 3:0 zu schrauben. Damit rückte Bayer in der Tabelle auf Rang sechs vor.

Am nächsten Samstag (10.12.2022) hat Bayer eine ganz schwere Aufgabe vor sich: Ab 14 Uhr geht es bei Top-Team Bayern München um Bundesliga-Punkte.

Quelle: oja