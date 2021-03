Eigentor und Tanaka lassen Bayers Fußball-Frauen jubeln

Mina Tanaka brachte Bayer früh in Führung, doch die Gäste drehten das Spiel noch in der ersten halben Stunde zu ihren Gunsten. Nach der Pause hatte Leverkusen Glück, dass Lara Prasnikar die Chance zur Vorentscheidung liegen ließ. Die Eintracht-Stürmerin scheiterte mit ihrem Handelfmeter am Pfosten.

Im Anschluss verlagerten die Rheinländerinnen das Spiel zwar in die gegnerische Hälfte, echte Möglichkeiten waren aber Mangelware. Erst nach gut einer Stunde nahm die Partie wieder Fahrt auf. Zunächst traf erneut Tanaka zum Ausgleich und kurz darauf Frankfurts Sophia Kleinherne ins eigene Tor. Fast wäre Bayer auch noch das 4:2 gelungen, doch Eintracht-Torhüterin Merle Frohms konnte den Schuss von Dora Zeller gerade noch über die Latte lenken.