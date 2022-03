Wölfinnen machen in Halbzeit eins schon alles klar

Wolfsburg kontrollierte die Partie von Beginn an und drückte die Kölnerinnen hinten rein, doch bei den ersten Angriffen fehlte die Präzision. In der 21. Minute änderte sich das: Tabea Waßmuth legte den Ball von der Grundlinie zurück in die Mitte, wo die völlig frei stehende Sveindís Jónsdóttir aus fünf Metern zum 1:0 einschob.

Die erste Möglichkeit für Köln hatte Eunice Beckmann (28.), die aus 15 Metern knapp links vorbei schoss. Das 2:0 für Wolfsburg fiel nach einer Ecke: Eine flache Hereingabe von Felicitas Rauch landete am langen Pfosten bei Jónsdóttir (32.), die den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Nür fünf Minuten später erhöhte der VfL auf 3:0, als Waßmuth (37.) ins obere linke Eck traf.

Beckmann trifft für Köln

Nach der Pause ließ es Wolfsburg etwas ruhiger angehen, von Köln war in der Offensive weiter wenig zu sehen. Beim 4:0 für die Wölfinnen durch Waßmuth (63.), die aus zehn Metern abschloss, sah Kölns Torhüterin Manon Klett nicht gut aus.

Köln gelang der Ehrentreffer durch Beckmann (69.), die nach einer Flanke von Gudorf aus fünf Metern per Kopf erfolgreich war. Den Schlusspunkt setzte aber Wolfsburgs Jill Roord in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 5:1.