Frauen-Bundesliga: Leverkusen verliert unglücklich in Frankfurt

Bayer Leverkusens Fußballfrauen haben einen Punktgewinn beim Spitzenteam in Frankfurt knapp verpasst. Bei der 0:1 (0:0)-Niederlage bei der Eintracht fiel das entscheidende Tor erst in der Nachspielzeit. Bayers Torfrau Friederike Repohl hatte am Samstagnachmittag in Frankfurt mehrfach glänzend gehalten und ihr Team scheinbar auf den Weg zu einem Punkt gebracht. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit markierte Lara Prasnikar doch noch das Goldene Tor für die Hessinnen.

Dass es bei der Frankfurter Eintracht für Bayer Leverkusens Frauen schwer werden würde, war vor dem Anpfiff bereits klar. Schließlich haben die Hessinnen in dieser Saison bislang vollends überzeugt, waren nach dem siebten Spieltag noch ungeschlagen und lagen in der Tabelle lediglich hinter dem VfL Wolfsburg auf Rang zwei. Ganz anders die Lage in Leverkusen - Bayer hatte in den letzten sechs Pflichtspielen fünf Niederlagen einstecken müssen.