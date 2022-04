Kölner Fußball-Frauen schaffen vorzeitig Klassenerhalt

" Den Klassenerhalt bereits am 19. Spieltag zu schaffen, zeigt, was für eine fantastische Saison die Mannschaft gespielt hat ", so Bender.

SGS Essen hält Sand im Abstiegskampf auf Distanz

Seit 2009 gibt es Frauenfußball beim 1. FC Köln. Viermal stiegen die Rheinländerinnen bislang in die Bundesliga auf und bis zu diesem Jahr danach immer direkt wieder ab.

Die Essenerinnen bejubeln den Ausgleichstreffer beim SC Sand.

Zu verdanken haben die Kölnerinnen ihren vorzeitigen Klassenerhalt übrigens der Essenerin Vivien Endemann, die am Sonntag die Führung des SC Sand in der 54. Minute ausglich. Es blieb bei dem Unentschieden, dass für die Essenerinnen enorm wichtig war, weil sie Sand und so die Abstiegszone damit auf Distanz gehalten haben.