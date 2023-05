Islacker erfüllt letzte Mission durch Klassenerhalt

Es war ein stark herausgespielter Treffer gegen die SGS, für die die gebürtige Essenerin bereits in der Jugend und später als Profi selbst schon mal die Schuhe geschnürt hatte. Ally Gudorf schickte Islacker mit einem Schnittstellenpass auf die Reise, die Nummer acht nahm den Ball perfekt mit und schloss eiskalt ab.

Nach der Partie zeigte sie sich erleichtert, zum Abschluss ihrer Karriere dem Abstieg entronnen zu sein: "Der FC ist ein sehr emotionaler und familiärer Klub und ich bin stolz, dass ich meine Karriere hier als Spielführerin beenden durfte und dass wir zum Abschluss die Bundesliga gehalten haben."

Nicole Bender-Rummler, Frauen-Bereichsleiterin des FC und Interimstrainerin, wurde auf der Vereins-Webseite zitiert: "Wir verneigen uns. Sie ist mit uns in die 2. Liga gegangen und war nicht nur wegen ihrer Tore enorm wichtig für uns, sondern mit ihrer Erfahrung eine große Stütze für unsere jungen Spielerinnen."

Elfmeter waren Chefinnensache

Und diese Stütze hatte der FC in den letzten beiden Saisons auch beim Kampf gegen den erneuten Absturz in die Zweitklassigkeit bitter nötig. Islacker hatte als Top-Zugang mit ligaunabhängigem Vertrag kurz vor dem Abstieg im Jahr 2020 unterschrieben und half in der Folgesaison im Unterhaus mit elf Toren maßgeblich beim Wiederaufstieg.