Islacker mit Tor bei Startelf-Comeback

Nach einem verhaltenen Beginn beider Teams erarbeiteten die Kölnerinnen nach rund zehn Minuten Feldvorteile - und gingen dann auch in Führung. Islacker köpfte einee Freistoßflanke von Adriana Achcinska aus rund fünf Metern ins lange Eck (16.). Islacker feierte gegen Leverkusen ihr Startelf-Comeback, nachdem sie zuvor monatelange verletzt gefehlt hatte. Schon am vergangenen Spieltag in Jena hatte die 33-Jährige als Einwechselspielerin getorffen.

Die Führung gab dem FC noch mehr Aufschwung. Nach 22 Minuten sorgte wieder ein Standard für Gefahr. Levekusens Torhüterin Anna Klink kratzte einen Freistoß von Myrthe Moorrees aber noch aus dem Eck.

In der Folge war das Spiel von vielen Verletzungsunterbrechungen geprägt. Der FC blieb aber das bessere Team, zu ungenaue Pässe sorgten aber dafür, dass Großchancen ausblieben.

Wirtz zielt zu hoch

Von Leverkusen war offensiv wenig zu sehen. Erst kurz vor der Pause kam Bayer 04 besser ins Spiel. Ein Distanzschuss von Juliane Wirtz ging aber knapp über die Latte (44.). Dennoch hätte der FC beinahe noch auf 2:0 erhöht, Klink rettet aber gegen Islacker (45.).

Nach dem Seitenwechsel war das Spiel zunächst verfahren. Viele Spielunterbrechungen hemmten die Spielfluss merklich.

Nach 72 Minuten hätte es dann aber fast 1:1 gestanden. Leverkusens Außenverteidigerin Clara Fröhlich hatte rund 20 Meter vor dem Strafraum zu viel Platz und zog ab. Kölns Keeperin Manonm Klett musste sich strecken, lenkte den Ball aber so gerade noch an den Pfosten. Nach 78 Minuten war dann auf der anderen Seite wieder Klink zur Stelle und parierte einen strammen Schuss von Islacker.

Zeller schaltet am schnellsten

Fünf Minuten vor dem Ende wurde es dann kurz konfus. Leverkusens Nina Brüggemann ging nach einem Zweikampf mit Peggy Kuznik im Kölner Strafraum zu Boden. Während mehrere Spielerinnen auf die Entscheidung der Schiedsrichterin wartete, schnappte sich Zeller den Ball und schob die Kugel an Klett vorbei zum Ausgleich ins Tor (85.).

In der Schlussminute hatte Zeller sogar noch den Sieg auf dem Fuß, konnte sich gegen zwei Kölnerinnen aber nicht entscheidend durchsetzen. So blieb es am Ende bei der Punkteteilung.

Für den 1. FC Köln geht es nun am kommenden Samstag (13 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim SC Sand weiter. Bayer 04 Leverkusen empfängt einen Tag später (16 Uhr) die TSG Hoffenheim.