Dass es so kommt, wie es nun gekommen ist, damit hätten sie in Leverkusen wahrscheinlich ohnehin nicht gerechnet. Aber: Bayer 04 Leverkusen hat am letzten Spieltag der Hinrunde die Chance, Herbstmeister zu werden.

Topspiel gegen VfL Wolfsburg am Freitag

Gut, dazu muss einiges zusammenpassen. Zum einen dürfen die Topteams Eintracht Frankfurt und Bayern München ihre Spiele nicht gewinnen. Zum anderen muss Bayer 04 am Freitagabend (18.30 Uhr) sein Heimspiel gegen den aktuellen Spitzenreiter VfL Wolfsburg gewinnen.

"Ich denke, weil wir zuhause spielen, haben wir eine sehr gute Chance, das Spiel erfolgreich zu gestalten" , sagte Torhüterin Friederike Repohl. Das Ergebnis sei aber erst einmal zweitrangig: "Wir wollen einfach ein gutes Spiel auf den Platz bringen. Wir wollen Wolfsburg möglichst lang Gegenwehr bieten" , sagte sie. Wenn es dann für etwas Zählbares und vielleicht sogar die Tabellenführung reicht, wäre das für die 30-Jährige aber eine "super Sache" , aber auch nur eine "Momentaufnahme" .

Gute Leistungen, aber noch kein Sieg in Topspielen

Dass Bayer 04 gegen die Topteams mithalten kann, hat die Mannschaft in dieser Saison bereits bewiesen. Auch, wenn dabei noch kein Sieg herausgesprungen ist. Gegen Frankfurt führte Bayer bereits mit 2:0, spielte am Ende aber noch 2:2. Auch gegen den FC Bayern führte die Werkself mit 2:1, unterlag dann aber in Unterzahl mit 2:3. Das war die bislang einzige Saison-Niederlage. In den übrigen Spielen holte Bayer sieben Sieg und zwei Unentschieden.

Jetzt soll "endlich auch mal ein Sieg" gegen ein Topteam eingefahren werden, sagte Trainer Pätzold. "Natürlich wissen wir um die Stärke des Gegners, aber wir wissen auch um unsere Qualität, die wir in den letzten Spielen auf den Platz gebracht haben. Deswegen sind wir auch sehr, sehr selbstbewusst und freuen uns, hoffentlich ein ebenbürtiger Gegner zu sein."

Leverkusen und Wolfsburg mit Siegesserien

Die vergangenen vier Pflichtspiele - nach der Niederlage gegen Bayern - hat Leverkusen alle gewonnen. Wolfsburg reist jedoch mit einer noch längeren Siegesserie hat und ist in den vergangenen sieben Pflichtspielen jeweils als Sieger vom Platz gegangen.