Popp-Doppelpack stellt früh die Weichen

Beide Teams lieferten sich in der Anfangsphase von 1.476 Zuschauern einen offenen Schlagabtausch. Jill Baijings brachte bereits nach knapp vier Minuten den Ball im Wolfsburger Tor unter, der Treffer zählte jedoch nicht. VfL-Torhüterin Merle Frohms hatte zuvor beide Hände am Ball, bevor Baijings ihn mit dem Fuß spielte. In Führung gingen aber die Gästinnen durch einen Kopfball von Nationalspielerin Alexandra Popp, den die Verteidigerinnen plus Torhüterin Frederike Repohl nicht vor der Torlinie geklärt bekamen (13.). Bei Popps Kopfball zum 2:0 kurz darauf war Repohl dagegen machtlos (16.).

Mit diesem Doppelschlag der Wolfsburgerinnen war die Leverkusener Gegenwehr erstmal beendet. Der VfL dominierte nun die Partie und drängte Leverkusen tief in die eigene Hälfte. Fast hätte Jill Roord in der 35. Minute das 3:0 nachgelegt, scheiterte mit ihrem Schuss aus der Distanz aber am Pfosten.

Auch im zweiten Durchgang bestimmte Wolfsburg das Spiel, während Bayer tief stand und auf Konter lauerte. Ewa Pajors Schuss aus spitzem Winkel konnte Repohl parieren (57.). In der 66. Minute erhöhte dann aber die kurz zuvor eingewechselte Jule Brand per Abstauber auf 3:0. In der 78. Minute legte Tabea Waßmuth das vierte Wolfsburger Tor nach und hätte kurz darauf fast noch per Kopfball getroffen, wenn Repohl nicht gehalten hätte (81.). In der Nachspielzeit kam Bayer noch zum Ehrentreffer durch Lilla Turanyi, die unter der Woche ihren Vertrag verlängert hat (90.+3).

Essen empfängt Freiburg

Am Nachmittag könnte die SGS Essen mit einem Heimsieg gegen den SC Freiburg (16 Uhr) an Leverkusen vorbeiziehen.

Quelle: bh