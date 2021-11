Schon in der ersten Halbzeit stellte die TSG dank der Tore von Jule Brand (6.), Chantal Hagel (32.) und Gia Corley (45.) die Weichen auf Sieg. Bei allen Gegentoren sah die Bayer-Defensive nicht gut aus.

Leverkusen bäumt sich nur kurz auf

Nach dem Seitenwechsel schien sich die Werkself noch einmal aufzubäumen. Milena Nikolic traf in der 53. Minute zum 1:3. Doch nur fünf Minuten später stellte Katharina Naschenweng den alten Abstand wieder her. Wiederum nur fünf Minuten später sorgte Nicole Billa mit dem Treffer zum 5:1 für die TSG für die Entscheidung (63.). In der 82. Minute legte Hagel per platzierten Distanzschuss noch das 6:1 nach. Corley sorgte in der 90. Minute für den Endstand.

Für die Bayer-Frauen geht es am kommenden Sonntag (18 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt weiter. Die TSG Hoffenheim gastiert am selben Tag beim 1. FFC Turbine Potsdam.

lt | Stand: 14.11.2021, 14:51