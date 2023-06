Das verkündeten die beiden Klubs am Montag (19.06.2023), Wirtz war ursprünglich bis 2024 in Leverkusen gebunden. Sie kam seit ihrem Debüt 2018 auf insgesamt 90 Einsätze in der Bundesliga. Bereits vor ihrem jüngeren Bruder wechselte sie 2018 vom 1. FC Köln nach Leverkusen. Florian Wirtz spielt seit 2020 für Bayer 04.

"In den vergangenen Jahren in Leverkusen hat sie regelmäßig gezeigt, dass sie einem Spiel wichtige Impulse geben kann. Hinzukommt, dass sie sehr variabel einsetzbar ist" , sagte Werder-Abteilungsleiterin Birte Brüggemann zum ersten Neuzugang für die kommende Saison.

Eichin: Wirtz wollte "neue Herausforderung" suchen